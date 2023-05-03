Эногастрономическая ярмарка пройдет в Анапе с 13 по 21 мая Фото: admkrai.krasnodar.ru

Эногастрономическая ярмарка пройдет в Анапе. Мероприятие «А.Море Вина» пройдет с 13 по 21 мая и третий год подряд откроет курортный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Продукцию виноделов, рестораторов и фермеров представят в павильонах на набережной у музея «Горгиппия». Жители и гости города-курорта изучат вина Кубани, Дона, Крыма и Кавказа. Отмечается, что в этом году желающим выдадут паспорт амбассадора российского вина.

Кроме презентации вин, организаторы подготовили для гостей развлекательную программу. Посетители, в частности, послушают лекции сомелье, историков и культурологов, побывают на творческих вечерах, поучаствуют в мастер-классах и сыграют в винное казино, винное бинго и винную «Мафию». Для детей организуют научные и творческие мастер-классы, представления уличных театров и показ мультфильмов на экране под открытым небом.

Для гостей также подготовили вечерние инструментальные концерты. Их проведут на раскопках греческой Горгиппии. Здесь прозвучат джаз, классика, колокола, танго и электронная музыка.