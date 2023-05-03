Самолет с пассажирами из Стамбула срочно запросил посадку в Сочи

Аэропорт Сочи принял борт, следовавший из Турции. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Самолет авиакомпании RedWings, который следовал по маршруту Стамбул — Москва, экстренно сел в аэропорту Сочи. Как сообщила пресс-служба аэропорта курортной авиагавани, экипаж принял решение совершить посадку после вылета из аэропорта Стамбула.

- 3 мая капитан воздушного судна принял решение совершить посадку по техническим причинам. Рейс WZ76 следовал из Стамбула в Москву. В 16:57 самолет благополучно совершил посадку в аэропорту курорта, - уточнили в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

Сейчас пассажиры покинули воздушное судно и находятся в зоне ожидания полетов. На месте работает представитель авиакомпании.