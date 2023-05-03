Жителей Кубани зовут в конкурс «Молодые стратеги России»

Молодые люди смогут попробовать себя в роли главы города или президента страны. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Жители Кубани не старше 35 лет и не моложе 14 могут стать участниками конкурса «Молодые стратеги России». От кубанцев ждут проекты по улучшению качества жизни в муниципалитетах. Главная цель конкурса – выявление и поддержка молодежи, активно участвующей в социально-экономическом развитии районов и городов.

– Кубань в лидерах в стране по реализации молодежной политики. Молодые люди постоянно участвуют в проектах, направленных на развитие региона. В рамках этого конкурса участники смогут представить предложения по решению разных задач на уровне своих муниципальных образований и смогут не только «закрыть» проблемные вопросы, но продемонстрировать потенциал в сфере управления, – рассказал министр экономики края Алексей Юртаев.

Всероссийский конкурс пройдет в два этапа. Стартует с заочного тура, победители которого поедут осенью на финал в Москву. Конкурсантам предложат представить себя на месте лидера школьного самоуправления, главного архитектора города, главой муниципальной администрации и даже президентом страны. Лучшие, по мнению жюри, работы войдут в реестр стратегий и будут опубликованы на сайте проекта. Победители очного этапа смогут принять участие в общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», в ноябре 2023 года в Санкт-Петербурге.