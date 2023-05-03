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НовостиЗдоровье3 мая 2023 16:33

Ведущие кубанские онкологи примут жительниц Кореновского района

Передвижной маммограф будет работать в двух населенных пунктах
Евгения ХАЛИКОВА
Предварительную запись к специалистам ведут в регистратуре районной поликлиники. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Предварительную запись к специалистам ведут в регистратуре районной поликлиники. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Специалисты краевого онкодиспансера №1 примут жительниц Кореновского района. Передвижной маммограф будет работать в двух населенных пунктах района. В поселке Новоберезанском врачи откроют прием 4 мая и 5 мая переедут в станицу Платнировскую. Чтобы попасть на конксультацию к онкологам, необходимо предварительно записаться в регистратуре районной поликлиники.

– Маммография - самый результативный методов диагностики рака молочной железы. Лечение и выздоровление напрямую зависит от своевременности выявления заболевания. От размера опухоли и стадии, – рассказал главврач диспансера Роман Мурашко.

Акция запланирована в рамках регионального проекта «Кубань против рака». Его цель – помочь жителям отдаленных населенных пунктов получить специализированную медицинскую помощь.