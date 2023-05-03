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НовостиОбщество3 мая 2023 16:38

В апреле 2023 года Сбер выдал 104,3 тысячи ипотек на 336,7 млрд рублей

По данным Домклик, это рекорд с начала года
Василий РЫЖОВ
Фото: Домклик

Фото: Домклик

Аналитики Домклик отмечают, что в денежном выражении прирост по сравнению с предыдущим месяцем составил около 1%. В марте 2023 года Сбер выдал 103,6 тыс. жилищных кредитов на 334 млрд рублей.

По-прежнему востребована льготная ипотека. По данным Домклик, 37,4 тыс. кредитов на 154 млрд рублей было оформлено в апреле по государственным программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT».

По «Семейной ипотеке» россияне взяли жилищные кредиты на 72,4 млрд рублей, «Господдержке» — на 63,5 млрд, «Дальневосточной ипотеке» — на 10 млрд, «Ипотеке для IT» — на 8,2 млрд (+7%, рекорд за всё время действия программы).

По данным Домклик, максимальный объём выдач по льготным программам зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской и Свердловской областях.

Всего за первые четыре месяца 2023 года, по данным Домклик, банк выдал 339 тыс. ипотек на 1,1 трлн рублей.