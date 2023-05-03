В Каневском районе в рамках нацпроекта ремонтируют водозаборные сооружения

В Каневском районе модернизируют водоочистные сооружения. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Каневском районе водозаборные сооружения готовы почти на 35%. Объект строят в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Реализация проекта началась в 2022 году и завершится до конца 2023 года. Работы идут с опережением графика.

- Благодаря модернизации водоочистных сооружений улучшится качество центрального водоснабжения более чем 45 тысяч жителей станицы Каневской, - сообщил вице-губернатор края Андрей Прошунин.

Уже установлено оборудование станции очистки воды и идет монтаж системы управления и автоматизации. Затем начнется установка двух резервуаров чистой воды.