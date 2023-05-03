Правоохранители опровергли информацию о том, что одного из подозреваемых в убийстве пропавших аниматоров на Кубани отпустили из изолятора

Все задержанные по обвинению в убийстве аниматоров находятся в изоляторе

Утром 3 мая следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что раскрыли тайну исчезновения двоих аниматоров из Усть-Лабинска. 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко убили. Трое задержанных признались в преступлении и показали место захоронения тел.

- Троим подозреваемым 30, 31 и 45 лет. Они оказались на одном участке дороги вблизи станицы Березанской Выселковского района Кубани со своими жертвами случайно. Увидев одиноко стоящих ночью на трассе мужчину и девушку, банда решила расправиться с ними и забрать деньги и ценности. Похитив средства с банковских карт, злоумышленники убили аниматоров, потом сокрыли тела и сожгли машину, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Тело Кирилла нашли недалеко от того места, где он встретил своих палачей. Его зарезали. О найденном теле Татьяны Мостыко официально не сообщается. Но на странице "Лиза Алерт" появилось сообщение, что она найдена и погибла.

Параллельно появилась информация, что один из задержанных, многократно судимый за разбои и грабежи 30-летний Демьян Кеворкьян требует соблюдения своих прав в изоляторе и отказывается признаваться в причастности к убийству Кирилла и Татьяны. И даже о том, что его после этих требований выпустили из изолятора, куда он помещен пока на 48 часов.

- Это бред. Никого не выпускали, - сообщил источник "КП"-Кубань" в правоохранительных органах.

Ожидается, что завтра, 4 мая, всем троим изберут меру пресечения.