«Краснодар» по пенальти обошел тольяттинский «Акрон»

Фото: пресс-службы ФК "Краснодар"

«Краснодар» победил «Акрон» в матче первого этапа финала "Пути регионов" Кубка России. Встреча проходила на домашнем поле «быков» и завершилась в серии пенальти со счетом 4:2.

Основное время команды провели вничью. Но в серии пенальти голами отметились Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Жоау Баши и Ильзат Ахметов. Но два мяча «Акрона» тоже попали в ворота краснодарцев.

Напомним, в матче за выход в суперфинал Кубка России «Краснодар» сыграет с екатеринбургским «Уралом». Победитель этой встречи разыграет трофей с московским ЦСКА.