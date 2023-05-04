Спустя сутки пожар на нефтебазе в Тамани потушен

На КУбани потушили крупный пожар. Фото: ГУ МЧС Краснодарского края.

В главке МЧС Краснодарского края сообщили о полной ликвидации пожара в поселке Волна, где в ночь на 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами. Двумя часами ранее о том, что ликвидировано открытое горение, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор Краснодарского края обратился к спасателям со словами благодарности за работу.

— В поселке Волна ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами. Еще раз благодарю пожарных и МЧС за работу, — написал в соцсетях Вениамин Кондратьев.

Сообщение о происшествии в поселке Волна поступило 3 мая в 3:05. Площадь пожара составила более 1200 кв. метров, и ему сразу же присвоили высший ранг сложности.