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НовостиПроисшествия3 мая 2023 21:05

Спустя сутки пожар на нефтебазе в Тамани потушен

В МЧС Краснодарского края сообщили о полной ликвидации возгорания
Евгения ХАЛИКОВА
На КУбани потушили крупный пожар. Фото: ГУ МЧС Краснодарского края.

На КУбани потушили крупный пожар. Фото: ГУ МЧС Краснодарского края.

В главке МЧС Краснодарского края сообщили о полной ликвидации пожара в поселке Волна, где в ночь на 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами. Двумя часами ранее о том, что ликвидировано открытое горение, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор Краснодарского края обратился к спасателям со словами благодарности за работу.

— В поселке Волна ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами. Еще раз благодарю пожарных и МЧС за работу, — написал в соцсетях Вениамин Кондратьев.

Сообщение о происшествии в поселке Волна поступило 3 мая в 3:05. Площадь пожара составила более 1200 кв. метров, и ему сразу же присвоили высший ранг сложности.