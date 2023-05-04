Пожар на Ильском НПЗ в Северском районе ликвидировали

Пожар быстро потушили

В ночь на 4 мая произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе.

- Жертв и пострадавших нет. Чтобы быстрее потушить возгорание, группировку сил увеличивали до 167 человек и 37 единиц техники, - сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Пожар на Ильском НПЗ ликвидировали на площади 400 квадратных метров. В 05:17 объявлена полная ликвидация возгорания.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами в порту Тамань. Там площадь пожара составила 1200 квадратных метров.