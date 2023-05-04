Что произошло за ночь 4 мая в Краснодарском крае

На Кубани произошел пожар в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода из-за падения беспилотника. На месте работают экстренные службы.

Самолет с пассажирами из Стамбула срочно запросил посадку в Сочи. Борт следовал из Турции в Москву.

Спустя сутки пожар на нефтебазе в Тамани потушен. В МЧС Краснодарского края сообщили о полной ликвидации возгорания.

Правоохранители опровергли информацию о том, что одного из подозреваемых в убийстве пропавших аниматоров на Кубани отпустили из изолятора. В сети начали распространять сведения, что рецидивист Демьян Кеворкьян вернулся из ИВС.