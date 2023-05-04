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НовостиОбщество4 мая 2023 5:09

Что произошло за ночь 4 мая в Краснодарском крае

На Кубани произошел пожар в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода из-за падения беспилотника
Источник:kp.ru

На Кубани произошел пожар в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода из-за падения беспилотника. На месте работают экстренные службы.

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