В Краснодаре пройдет фестиваль к 78-й годовщине Дня Победы

Фото: Управление по делам молодежи администрации Краснодара

В Краснодаре ко Дню Победы проведут бесплатный фестиваль перед Выставочным залом боевой славы.

- Концерт состоится 9 мая на улице Береговой, 146. Мероприятие начнется в 14 часов. Для всех желающих выступят творческие коллективы города и сотрудники Росгвардии, - сообщили в мэрии города.

Кроме этого, 9 мая во время фестиваля 78 человек закружатся в вальсе под песню «Майский вальс». На площади развернут выставки и тематические зоны.

- Перед Выставочным залом покажут краснодарцам, как собирать макет оружия на скорость. Здесь будет установлена зона разборки и сборки макета автомата АК-74 М и снаряжения учебного магазина патронами. Завершится мероприятие развертыванием Знамени Победы, - добавили в администрации.