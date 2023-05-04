Стоимость трассы от Архыза до Красной Поляны оценивается в 92 млрд рублей

Благодаря новой трассе турпоток на Кавказ увеличится в три раза

Новую трассу планируют построить между курортами Архыз и Красная Поляна. Ее стоимость оценивается в 92 миллиарда рублей.

- Дорога от Архыза до Красной Поляны могла бы существенно улучшить транспортное взаимодействие двух округов. Сейчас время в пути из Красной Поляны до Архыза занимает 13-15 часов, а если построить дорогу, тоннели, то это будет 1,5 часа, а на вертолете – 30 минут, - сообщил инвестор “Архыза” Александр Ткачев во время совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, благодаря новой трассе турпоток на Кавказ увеличится в три раза. К слову, в развитие Архыза планируют вложить около 40 миллиардов рублей до 2030 года.