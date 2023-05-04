Под Анапой отключат свет 4 мая

Под Анапой не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой не будет света 4 мая. Частичное отключение электроэнергии возможно из-за проведения плановых работ.

- С 09:00 до 18:00 света не будет хуторах Усатова Балка, Куматырь, Курбацкий. Также с 08:00 до 17:00 в станице Благовещенская на улице Черноморская и с 08:00 до 18:00 в селе Витязево на улицах Уютная, Понтийская, Нагорная, Майора Витязя, Святого Георгия, Морская, Лермонтова, Центральная, Батарейная, Толстого, Лозовая, Каспийская, - сообщили «Россети Кубань».

С 08:00 до 18:00 свет отключат в поселке Пятихатки на улицах Жемчужная, Светлая, Виноградная, Цветочная, Вольная, Счастливая и на проспектах: Курортный, Сельский. Также в станице Анапская на улицах Садовая, Конституции, Черноморская, Космонавтов, Краснодарская, Виноградная, Школьная.

Кроме того, с 08:00 до 18:00 отключения пройдут в хуторе Воскресенский на улицах 23 Партсъезда, Молодежная, Васильковая, Крюкова, Солнечная. В поселке Верхнее Джемете на улицах Дмитрия Орехова, Каштановая, Ореховая, Рябиновая, Васильковая.