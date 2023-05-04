Тарифы на прокат пляжного инвентаря в Сочи выросли на 10%

Это связано с общим ростом цен по стране и повышением уровня комфорта на территории пляжей

В Сочи к летнему сезону откроются 44 пляжа. По предварительным данным, тарифы на прокат пляжного инвентаря вырастут на 10%. Так, два шезлонга с зонтом обойдутся в 600-700 рублей. А отдельно один шезлонг будет стоить в среднем 300 рублей в день. Арендовать бунгало на курорте обойдется в 1000 рублей за час, а если взять на целый день, то 4500 рублей.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, прокатиться 10 минут на “банане” будет стоить от 500 до 2800 рублей за человека. Катамаран можно арендовать за 600 рублей, а гидроцикл за 2000 рублей. Прокатиться на водных лыжах обойдется туристам в 1500 рублей. Массаж на черноморском побережье стоит от 500 до 3000 рублей в зависимости от вида процедуры.

- В целом тарифы на прокат пляжного инвентаря выросли не более чем на 10% от цен 2022 года. Это связано с общим ростом цен по стране и повышением уровня комфорта на территории пляжей, - рассказали туроператоры.