В Хостинском районе Сочи восстанавливают знаковые здравницы

В Сочи восстанавливают знаковые здравницы в Хостинском районе: пансионат «Кристалл» и санаторий «Волна»

В Год архитектуры в Сочи восстанавливают знаковые здравницы в Хостинском районе: пансионат «Кристалл» и санаторий «Волна». На месте стройки мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил с инвесторами график выполнения проекта.

Каркас нового корпуса «Кристалла» готов на 80%. Монолитные работы планируют завершить в течение полутора месяцев и летом приступят к отделочным. На территории построят бювет с местной минеральной водой. В целом на объекте почти четыре тысячи квадратных метров отдают под медицину.

При модернизации санатория «Волна» будет сохранен дворцово-парковый ансамбль. Противоаварийные работы на объекте культурного наследия регионального значения идут уже два месяца. Возможности объекта будут расширены за счет строительства дополнительного корпуса с медицинским центром.

- Восстановленные и модернизированные здравницы по плану начнут работать уже в следующем году. Этот крупный инвестиционный проект был подписан на Петербургском международном экономическом форуме. При поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева продолжаем укреплять санаторно-курортную базу Сочи. Для нас важно, что с сохранением истории знаковые объекты получают вторую жизнь, дают новые рабочие места, поступления в бюджет и обеспечивают высокое качество отдыха и оздоровления на главном курорте страны, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.