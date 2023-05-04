В Каневском районе Кубани мужчина вызвал полицейского к себе домой и избил его

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Каневском районе утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по статье "Насилие, не опасное для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

- По данным следствия, 13 апреля на улицу Береговую в станице Каневской по ложному вызову полиции об избиении подозреваемым своей супруги прибыла следственно-оперативная группа райотдела полиции, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не желая своего привлечения к административной ответственности за заведомо ложный вызов полиции, нанес один удар кулаком в лицо полицейскому, причинив ему повреждения мягких тканей головы.

Пострадавшему полицейскому удалось задержать мужчину. Известно, что обвиняемый полностью признал вину.

Сейчас материалы уголовного дела передали в суд.

- Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.