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В Центральном округе Краснодара за пять лет отремонтировали 18 участков дорог. Работы проходили в районе Дубинки.

- Это хороший пример комплексного подхода к ремонту проезжей части. С 2017 по 2022 год благодаря нацпроекту именно в этом районе на 18 участках заменили дорожное полотно. Это неплохой результат. Его нельзя было бы достигнуть без поддержки краевых и федеральных властей, - сообщил глава города Евгений Наумов.

Уточняется, что в 2024 году на оставшихся крупных участках улиц в районе заменят асфальт.

Планируется, что дальше к ремонту дорог в других частях города будут подходить также комплексно.