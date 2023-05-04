На Кубани задержали два поезда из-за работы правоохранительных органов

Пассажиры ожидали отправления до трех часов

В Краснодарском крае утром 4 мая было задержано два поезда из-за работы правоохранительных органов около железной дороги.

- Сегодня с 7:28 в связи с работой правоохранительных органов было приостановлено движение поездов на участке между станциями Северская и Ильская в Краснодарском крае, - сообщили в пресс-службе СКЖД,

С чем были связаны работы возле путей, в СКЖД не уточнили.

На три часа был задержана «Ласточка» Анапа - Аэропорт Сочи и на два часа поезд сообщением Пермь – Новороссийск. В настоящее время движение поездов на участке открыто.