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НовостиПроисшествия4 мая 2023 8:07

На Кубани задержали два поезда из-за работы правоохранительных органов

В настоящее время расписание восстановлено
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Пассажиры ожидали отправления до трех часов

Пассажиры ожидали отправления до трех часов

В Краснодарском крае утром 4 мая было задержано два поезда из-за работы правоохранительных органов около железной дороги.

- Сегодня с 7:28 в связи с работой правоохранительных органов было приостановлено движение поездов на участке между станциями Северская и Ильская в Краснодарском крае, - сообщили в пресс-службе СКЖД,

С чем были связаны работы возле путей, в СКЖД не уточнили.

На три часа был задержана «Ласточка» Анапа - Аэропорт Сочи и на два часа поезд сообщением Пермь – Новороссийск. В настоящее время движение поездов на участке открыто.