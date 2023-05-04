Для участников форума подготовили различные мастер-классы.

Форум кубанской журналистики стартовал в Сочи. Мероприятие проходит уже третий раз подряд на курорте. На форум приехали более 250 корреспондентов, редакторов, медиаменеджеров, пресс-секретарей из разных редакций Краснодарского края.

– Эта встреча проходит в очень непростое время, которое требует от наших СМИ максимальной профессиональной отдачи, честности, компетентности, активной позиции по ключевым вопросам жизни страны и края, – заявила руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, для участников форума подготовили различные мастер-классы. Также состоятся круглые столы по темам продвижения СМИ.