Дело передали в суд Фото из архива КП

В Краснодаре стажер мебельного магазина не внесла в кассу 250 тысяч рублей. Теперь женщину будут судить.

Так, 39-летняя местная жительница стажировалась на должность продавца в мебельном магазине в ТРЦ по улице Уральской.

- В течение месяца она не вносила в кассу денежные средства, вырученные от продажи товара, перечисляла их на свои банковские счета и распоряжалась по своему усмотрению. Общая сумма ущерба торговой точке составила более 250 000 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В период следствия женщина находилась под подпиской о невыезде. Теперь суд рассмотрит уголовное дело и озвучит приговор. Уточняется, что обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.