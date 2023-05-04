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НовостиПроисшествия4 мая 2023 8:26

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Тбилисском районе Кубани

Обстоятельства аварии устанавливаются
Светлана ОВДЕЙ
Предварительно, водитель Chevrolet Niva не уступил дорогу Kia Spectra Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Предварительно, водитель Chevrolet Niva не уступил дорогу Kia Spectra Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Тбилисском районе Кубани. Авария произошла днем 3 мая в районе 11-го километра трассы ст. Тбилисская - ст. Воздвиженская.

- По предварительным данным, 59-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Niva, совершая маневр поворота налево, не уступил дорогу и допустил столкновение с двигающимся автомобилем Kia Spectra под управлением 37-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пассажирка Chevrolet Niva скончалась от полученных травм по пути в больницу. Водителя с травмами госпитализировали. В аварии пострадали и 37-летний водитель вместе с 18-летним пассажиром Kia Spectra. Им назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.