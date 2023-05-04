Cмена «Территория УСпеха» в «Орленке» – это новые форматы работы для совета обучающихся в школе

По итогам смены каждый подросток получит сертификат участника программы, сувениры, а также кейс-бокс для проведения командообразующих мероприятий в своих школах.

Всероссийский конкурс советов обучающихся общеобразовательных организаций «Территория УСпеха» реализуется Российским Союзом Молодежи в рамках Всероссийской программы «Ученическое самоуправление» при поддержке Российского детско-юношеского центра, Минпросвещения России и Фонда президентских грантов. Конкурс нацелен на анализ, выявление и транслирование наиболее эффективных механизмов деятельности и практик работы советов обучающихся школ, определение лучшего руководителя, а также педагога, сопровождающего деятельность совета.

На участие в конкурсе поступило 3425 заявок из 85 регионов нашей страны. Участниками стали команды советов обучающихся школ, гимназий, лицеев и других общеобразовательных организаций нашей страны.

Конкурс проходил в четыре этапа: регистрационный, отборочный, полуфинальный и финал в «Орленке».

По итогам отборов в полуфинал вышло 72 команды, которые стали участниками профильной смены «Территория Успеха»,а в финал – 30 команд, успешно прошедших онлайн-собеседование с дирекцией программы «Ученическое самоуправление».

В рамках смены в «Орленке» участниками сформированы и активно действуют советы актива, питания, медиа и экосовет лагеря. Кроме того, создан совет лидеров лагеря. В ходе программы ребята смогут сравнить ученическое и детское самоуправление, увидеть сходства и различия, а также найти новые форматы работы для совета обучающихся в школе.

На протяжении смены школьники участвовали в образовательных модулях по личной и командной эффективности, молодежных грантах, стратегической сессии по реализации детских инициатив, тематической игре «Город будущего», неделе самоуправления.

«Впечатления – огонь! Заряд позитива и настрой на дальнейшую продуктивную работу уже получен. Вожатые – прекрасные люди! Лагерная атмосфера, традиции «Орленка» поражают душу свой яркостью и уникальностью», – поделился впечатлениями участник смены Кирилл Гребенкин из Нижегородской области.

По итогам смены каждый подросток получит сертификат участника программы, сувениры, а также кейс-бокс для проведения командообразующих мероприятий в своих школах.

Профильная смена «Территория УСпеха» продлится в «Орленке» до 10 мая.