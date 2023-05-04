За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 96 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 10 детей, самому младшему из которых девять месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получен 51 положительный результат, в Новороссийске - восемь, в Сочи – семь, в Геленджике – пять. По четыре пациента прибавилось в Курганинском районе, по два - в Армавире, Горячем Ключе, Апшеронском, Кавказском, Туапсинском, Усть-Лабинском муниципалитетах.

По одному новому случаю зарегистрировано в Анапе, Белоглинском, Ейском, Каневском, Красноармейском, Новопокровском, Староминском, Тимашевском и Тихорецком районах.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.