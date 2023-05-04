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НовостиЗдоровье4 мая 2023 8:39

На Кубани за сутки выявили 96 новых случаев заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту девять месяцев
Светлана ОВДЕЙ
За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 96 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 10 детей, самому младшему из которых девять месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получен 51 положительный результат, в Новороссийске - восемь, в Сочи – семь, в Геленджике – пять. По четыре пациента прибавилось в Курганинском районе, по два - в Армавире, Горячем Ключе, Апшеронском, Кавказском, Туапсинском, Усть-Лабинском муниципалитетах.

По одному новому случаю зарегистрировано в Анапе, Белоглинском, Ейском, Каневском, Красноармейском, Новопокровском, Староминском, Тимашевском и Тихорецком районах.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.