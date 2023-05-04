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НовостиОбщество4 мая 2023 9:09

В Краснодаре доставили в психбольницу мужчину, который приставал к детям на площадках

Его госпитализировали
Светлана ОВДЕЙ
Полицейские доставили мужчину в психбольницу Фото из архива КП

Полицейские доставили мужчину в психбольницу Фото из архива КП

В Краснодаре доставили в психбольницу мужчину, который приставал к детям на площадках. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Подозрительного мужчину на детской площадке в районе улицы Генерала Трошева заметили местные жители. По их словам, странный прохожий наблюдал за игравшими детьми и приставал к ним с разными вопросами.

- Незамедлительно прибывшие сотрудники полиции установили адрес проживания данного мужчины. Действительно, у него имелась подтверждающая справка о том, что он нуждается в лечении. Сотрудники полиции доставили гражданина в специализированную больницу, - сообщила врио начальника городской пресс-службы Алена Вознюк.

Уточняется, что мужчину госпитализировали.