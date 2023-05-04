В Анапе провели обучающий семинар для предпринимателей. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе для 30 предпринимателей провели обучающий семинар. Во время него обсуждался вопрос увеличения объемов безналичных платежей в различных сферах бизнеса.

- Еще совсем недавно возможность безналичной оплаты рассматривалась лишь в качестве нового инструмента, который обеспечивает клиентам удобство платежей. Однако сейчас безналичные расчеты стали необходимостью, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что представители ПАО «Промсвязьбанк» рассказали о том, что необходимо предпринимателю для приема безналичной оплаты. Они поделились информацией о механизмах, программах и инструментах для бизнеса, которые предлагает кредитная организация.

Кроме того, в рамках семинара обсудили вопросы, влияющие на ведение предпринимательской деятельности. Представителям бизнеса рассказали об особенностях применения контрольно-кассовой техники.