Ущерб составил 27 тысяч рублей Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Краснодаре мужчина разбил в кофейне окно, сломал стол и сбежал. Нарушителя задержали росгвардейцы неподалеку от заведения.

Все произошло вечером в кофейне на улице Северной. 36-летний пьяный мужчина без причины начал спорить с посетителями. Во время конфликта он разгромил в помещении витрину, сломал стол и ушел. Уточняется, что ущерб заведению составил около 27 тысяч рублей.

- Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.