В школах Краснодарского края прошли линейки в честь Дня Победы Фото: admkrai.krasnodar.ru

В школах Краснодарского края прошли линейки в честь Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В преддверии 78-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне в учреждениях проводят тематические мероприятия. Так, в школах подготавливают стенды и уголки, посвященные героям, выпускникам и учителям-фронтовикам, пионерам-героям.

Кроме того, для учащихся не первый год проводят патриотические акции «Парад у дома ветерана», «Окна Победы», «Сад памяти», «Без срока давности» и «Песни Победы». В том числе школьники посещают тематические занятия из цикла «Разговор о важном». На уроках педагоги и ученики говорят о важности сохранения исторической памяти. Один из них в гимназии №25 посетила министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.

– Вместе с гимназистами и учителем года Кубани Евгенией Константиновой говорили, почему важно помнить подвиг советского народа, как память о событиях войны и гордость за Великую Победу объединяют сегодня жителей страны, обсудили значение символов Победы, - сообщила Елена Воробьева. - Ребята поделились историями своих семей, рассказали о посещении памятных мест и участии в патриотических акциях.