В Краснодаре 17 и 18 мая проведут бесплатное обучение для социальных предпринимателей

В Краснодаре проведут бесплатное обучение для социальных предпринимателей Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре проведут бесплатное обучение для социальных предпринимателей. Занятия по программе «Личный брендинг и диджитал маркетинг для социальных предпринимателей. Как создавать инвестиционно-привлекательную репутацию» организуют 17 и 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участникам расскажут о привлечении ресурсов в бизнес-проект через коммуникации с профессиональными сообществами, СМИ, органами власти. В том числе на лекциях рассмотрят техники выступления на форумах, проведение презентаций для инвесторов, грантодателей и заказчиков.

По итогам обучение предприниматели будут самостоятельно создавать продающие презентации, посты и рекламу, искать дистанционных помощников через биржи фриланса. Кроме того, участники создадут продающую упаковку для личных страниц в соцсетях и бизнес-группах, изучат сервисы для создания контента через нейросеть и разработают стратегию личного брендинга.

- Обучение рассчитано на тех, кому важно понять и освоить технологию продвижения своего бизнеса, продуктов, услуг с помощью личного брендинга, современных инструментов работы с социальными сетями и мессенджерами, - отметила исполнительный директор Фонда развития бизнеса в регионе Елена Пистунова.

Для участия в обучающей программе необходимо зарегистрироваться. Задать интересующие вопросы можно на горячу линию Центра «Мой бизнес» по номеру 8 (800) 707-07-11.