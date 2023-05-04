В открытом вагоне-платформе выступят творческие коллективы с песнями военных лет Фото: МУП «КТТУ»

Трамвай Победы проедет по улицам Краснодара 9 мая. В праздник по городу будет курсировать открытый вагон-платформа. В нем выступят творческие коллективы с песнями военных лет.

- Салон будет красочно оформлен воздушными шарами, лентами, флажками, военными иллюстрациями, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Трамвай 9 мая дважды выйдет из Восточного трамвайного депо. Так, первый рейс стартует в 11:00 от улицы Ставропольской, 202. Состав проедет по маршруту от Ставропольской по Коммунаров, Горького, Калинина до Рождественского храма и обратно по улицам Калинина, Горького, Дмитриевской Дамбе, Ставропольской до Восточного депо.

Второй рейс отправится в 14:00 и проедет по улице Ставропольской. После трамвай проследует через Кооперативный рынок по улицам Коммунаров, Колхозной, Московской. А в 15:00 состав прибудет на конечную остановку на улице им. Петра Метальникова.

- Здесь сделает небольшую остановку на 5 - 7 минут и отправится тем же маршрутом обратно в Восточное депо, - уточнили в мэрии.