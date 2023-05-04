День Победы 9 мая отметят на «Роза Хутор»

О подвиге советских солдат, отстоявших горы Кавказа, напоминают воинские обелиски.

Гостей ждут выступление оркестра и любимые мелодии военных лет в исполнении аккордеониста, тематическая фотозона, все желающим предложат бесплатно отведать армейской каши. На Романовом мосту будет организована фотовыставка, посвященная родственникам сотрудников курорта, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Мероприятия по случаю Дня Победы 9 мая на «Роза Хутор» стартуют в 10:00.

Во время Великой Отечественной войны бои шли буквально в нескольких километрах от места, где сегодня расположен горный курорт. В начале августа 1942 года части фашистской горной дивизии «Эдельвейс» подошли к Умпырскому перевалу, вслед за ним был перевал Аишхо, с которого в бинокль можно рассмотреть горный поселок Красная Поляна. Защищали подходы к Сочи бойцы 174-го полка 20-ой горнострелковой дивизии. Среди них – солдаты «Сочинского призыва» - 120 мальчишек, которым еще не исполнилось и 18-ти лет. Они сложили головы на горных перевалах. Выжил лишь один – Сергей Максимов, который прошел всю войну.

Память о героях никогда не будет забыта.

- Особо острая ситуация сложилась в районе лагеря Холодный под перевалом Псеашха. Враг предпринимал несколько атак в день, чтобы овладеть высотой, но каждый раз защитники встречали его огнем. Фронтовые газеты тех лет писали о подвиге расчета минометной роты 174-го горнострелкового полка. Сержант Виктор Шутов, наводчик ефрейтор Шарип Васиков и заряжающий рядовой Василий Семяков самоотверженно держали оборону на небольшом пятачке. Фашисты атаковали с трех сторон. Когда враг оказался на расстоянии вытянутой руки герои взорвали весь боезапас. Они погибли, но фашисты дорого за это заплатили, - рассказывают сочинские краеведы.

Ровно через неделю после этого кровопролитного боя к лагерю Холодный вышел отряд лейтенанта Николая Лимаренко. Восемь бойцов и проводник, имея четыре миномета, один ручной пулемет и несколько автоматов заняли оборону под скалистым выступом. Горные егеря дивизии «Эдельвейс» несколько раз поднимались на штурм и каждый раз откатывались назад, встреченные огнем. Так продолжалось почти трое суток, было уничтожено 800 фашистских солдат и офицеров. Верхней точки перевала фашисты взять не смогли. Не увидели они и Сочи.

Сегодня о подвиге советских солдат, отстоявших горы Кавказа, напоминают воинские обелиски в поселке Красная Поляна и на перевале Псеашха, в окрестностях курорта «Роза Хутор».