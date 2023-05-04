В Сочи на 3,5 года осудили организатора религиозной секты

Суд назначил 3,5 года колонии

В Сочи вынесли приговор организатору религиозной секты. Мужчине назначили 3,5 года тюрьмы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, в 2008 году Владимир Хоружий организовал в Абхазии религиозное объединение. В том числе в него вступили несовершеннолетние. Более 30 человек жили вместе с подсудимым в доме в селе Дранда.

- К своим несовершеннолетним адептам подсудимый применял собственную психолого-педагогическую технологию, основанную на религиозном течении «Кришнаизма» и элементах строевой подготовки, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Так, за непослушание, опоздания, ложь организатор секты бил несовершеннолетних USB-кабелем, ремнем, стеблями растения. Кроме того, он заставлял их отжиматься на холоде, запрещал сладкое, фильмы и общение с близкими.

Работу секты пресекли в 2021 году. На организатора религиозного объединения завели уголовное дело.

- Рассмотрев материалы дела, суд признал Хоружего виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.