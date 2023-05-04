Проводится проверка

Прокуратура организовала проверку после ранения восьмиклассника в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Напомним, все произошло днем 3 мая в школе №53. Как сообщали в соцсетях, ученики повздорили на уроке кубановедения.

- По предварительной информации, 14-летний подросток, находясь в учебном кабинете, не выдержав ранее неоднократно высказываемые в его адрес слова унижения со стороны одноклассника, с которым у него на этой почве сложились личные неприязненные отношения, при помощи раскладного ножа причинил последнему телесные повреждения в виде колото-резаных ран в области предплечья, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Пострадавшего школьника госпитализировали. Тем временем в отношении подростка, напавшего с ножом, следователи организовали проверку. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что семья ученика, ранившего одноклассника, на профилактических учетах не состоит.

- По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход и результаты расследования проведения процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры края, - добавили в пресс-службе ведомства.