Наливной терминал в порту Тамань возобновил работу

Специальная комиссия устанавливает точные причины случившегося

4 мая 2023 года возобновлена работа терминала наливных грузов в порту Тамань после ликвидации пожара на резервуаре хранения нефтепродуктов, произошедшего днём ранее. В настоящее время предприятие работает в штатном режиме – у морских причалов обслуживаются прибывшие на погрузку танкеры. Возгорание на одном из резервуаров началось 3 мая в 03:05. В течение нескольких минут на место прибыли пожарные расчеты аварийно-спасательного подразделения порта. Пожар был оперативно локализован, открытое горение было ликвидировано к 20:15, полностью пожар был ликвидирован в 23:42. Площадь пожара составила 1200 м кв., в тушении участвовали более 250 человек, включая силы профессионального аварийно-спасательного формирования предприятия и Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Пострадавших нет.

Действующие на предприятии автоматизированные системы противопожарной защиты и повышенные меры пожарной безопасности позволили избежать распространения огня на соседние резервуары и других более серьёзных последствий. Различные сценарии нештатных ситуаций регулярно отрабатываются аварийно-спасательным формированием предприятия и производственным персоналом – именно эта подготовка, а также безотказная работа систем противопожарной защиты, имели решающее значение в первые минуты происшествия.

Предприятие работает в штатном режиме

В момент возникновения нештатной ситуации сработала автоматическая система подслойного пожаротушения и орошения стенок резервуаров. Смесь для пенотушения под давлением начала поступать в резервуар. В это же время была запущена система оповещения, все производственные процессы на объекте были остановлены, а сотрудники резервуарного парка в кратчайшее время выведены на безопасное расстояние. По тревоге в течение нескольких минут на место пожара прибыли расчёты аварийно-спасательного формирования предприятия, которые незамедлительно приступили к тушению. В течение всей операции действия спасателей координировались с прибывшими силами Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, руководителями и ответственными лицами созданного штаба по ликвидации пожара.

Предприятие принимает участие в работе специальной комиссии, которой предстоит установить точную последовательность событий, ставших причиной пожара.