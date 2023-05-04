В центре Краснодара 8 и 9 мая ограничат движение транспорта Фото: krd.ru

В центре Краснодара 8 и 9 мая ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, 8 мая с 06:00 и до окончания мероприятий перекроют участок улицы Буденного от Красноармейской до Митрофана Седина.

9 мая с 06:00 до окончания мероприятий водители не смогут проехать по участкам:

- ул. Красной от Пашковской до ул. Калинина

- ул. Буденного от Рашпилевской до Коммунаров

- ул. Красноармейской от Пашковской до Кузнечной

- ул. Длинной от Рашпилевской до Коммунаров.

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

От транспорта временно освободят следующие участки:

- ул. Буденного от Красноармейской до Митрофана Седина — с 22:00 7 мая и до окончания мероприятий 8 мая

- ул. Красноармейскую от Длинной до Кузнечной — с 22:00 7 мая и до окончания мероприятий 8 мая

- ул. Длинную от Красноармейской до Коммунаров — с 22:00 7 мая и до окончания мероприятий 8 мая

- ул. Красную от Пашковской до Калинина — с 22:00 часов 8 мая и до окончания мероприятий 9 мая

- ул. Буденного от Рашпилевской до Коммунаров — с 22:00 часов 8 мая и до окончания мероприятий 9 мая;

- ул. Красноармейскую от Пашковской до Кузнечной — с 22:00 часов 8 мая и до окончания мероприятий 9 мая

- ул. Длинную от Рашпилевской до Коммунаров — с 22:00 часов 8 мая и до окончания мероприятий 9 мая.

В День Победы от транспорта с 07:00 до 10:30 освободят улицу Аэродромную - от Северной до Рылеева.

Уточняется, что парковки в праздничные дни организуют на следующих участках:

- по ул. Буденного от Красноармейской до Митрофана Седина — с 06:00 и до окончания мероприятий 8 мая

- по ул. Красноармейской от Длинной до Буденного — с 06:00 и до окончания мероприятий 8 мая

- по ул. Длинной, 135 (муниципальная стоянка), с 06:00 и до окончания мероприятий 8 мая

- по ул. Буденного от Красноармейской до Коммунаров — с 06:00 до окончания мероприятий 9 мая.

- по ул. Красноармейской от Буденного до Кузнечной — с 06:00 до окончания мероприятий 9 мая

- по ул. Аэродромной от Северной до Рылеева — с 06:00 до окончания мероприятий 9 мая.