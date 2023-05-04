Разработки курсантов Ушаковки снова вошли в тройку лучших

Фото: Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова

Восемнадцатый Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» прошел в Сочи. На одном из самых значимых профильных мероприятий были особо отмечены представители Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова, занявшие третье место.

«От Винта!» - крупнейшая коммуникационная площадка страны в молодежной научно-технической сфере. В этом году он собрал юные таланты из 80 регионов России и около 30 зарубежных стран.

Фото: Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова

Разработки ушаковцев вызвали явный интерес специалистов УНО «Кубанский научный фонд» и Минпромторг России. Предметом работ стало проектирования беспилотных автономных систем. Возможности МАНС (морского автономного надводного судна) были продемонстрированы на мероприятии с большим успехом.

- На мой взгляд, проектом заинтересовались, потому что мы представляли многофункциональное судно. Показали конкретную модель, с которой уже можно работать не только в экспериментальных бассейнах, но и в реальных акваториях. Более того, мы можем ее переориентировать в зависимости от потребностей заказчика. Сейчас актуальны воздушные беспилотники. Наша идея: применение их на Северном морском пути с целью получения вахтенным помощником самой актуальной информации о состоянии маршрута, - считает декан ФЭВТиСВ ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова, доктор технических наук Анатолий Попов.

Всего на суд специалистов профильных областей молодые таланты из разных стран и регионов представили более 550 проектов. «От Винта!» - 2023 наверняка запомнится ребятам на долгие годы. Здесь жепрошел и обучающий технофорум, где можно было пообщаться со старшими товарищами по профессии.

Фото: Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова

- Это была очень полезная поездка. Познакомился с интересными людьми, потрясающими проектами, которые привезли другие ребята. Например, здесь была представлена 3D печать кварцевым песком для отлития сложных деталей. Курсанты из Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского демонстрировали свой подводный дрон с использованием нейросетей. Посмотреть было на что. На фестивале было много производственников, они подходили, общались, даже предлагали приехать к ним на завод. Это, в частности, представители судоремонтных и судостроительных заводов из Питера. Приглашали на практику и на работу, - поделился впечатлениями от мероприятия второкурсник Ушаковки Александр Бойчук.

Фото: Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова