В Краснодаре модернизировали мобильную сеть

Модернизацию мобильной сети передачи данных на территории всех районов Краснодара в течение полугода проводила МТС. Это позволило нарастить скорости в отдельных локациях города почти на 50 процентов.

Обновление затронуло практически все базовые станции, расположенные в административных границах Краснодара. Наиболее активные работы по модернизации провели в центре города, а также микрорайонах "Красной Площади", Фестивальном, Юбилейном, завода Седина, "Оз Молла", рядом с крупнейшими региональными вузами – КубГУ и КубГАУ. Также обновили сеть в Яблоновском.

Значительное ускорение 4G стало возможным благодаря комплексной программе рефарминга (перевод частот из сетей 2G и 3G в более быструю сеть 4G) в Краснодаре. Это позволило достаточно оперативно обновить сеть, увеличив ее пропускную способность.

- Учитывая стремительный рост и расширение Краснодара, а также рост трафика передачи данных, городу просто необходимо идентичное развитие современных сетей связи, - отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый. - Установка новых объектов связи в мегаполисе и условиях вынужденных ограничений не всегда возможна и требует много времени. Мы постоянно ищем дополнительные способы быстро и максимально незаметно для абонентов проводить работы по улучшению нашей сети. Одним из таких важных шагов как раз является наша программа перевода частотного ресурса в более эффективную технологию четвертого поколения. Для МТС – это очередной и закономерный этап технического развития, для абонента – в первую очередь, улучшение сервиса.