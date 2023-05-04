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НовостиОбщество4 мая 2023 15:27

Суд на два месяца арестовал двоих подозреваемых в убийстве аниматоров на Кубани

Они пробудут в заключении под стражей до 30 июня
Светлана ОВДЕЙ
Подозреваемые заключены под стражу на два месяца

Подозреваемые заключены под стражу на два месяца

Фото: Мария ЧАЛАЯ

Суд на два месяца арестовал двоих подозреваемых в убийстве аниматоров на Кубани. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, Арам Татосян и Анатолий Двойников заключены под стражу на 1 месяц 28 суток. Подозреваемые будут находиться под арестом до 30 июня включительно.

Напомним, трагедия произошла 28 апреля. В тот вечер 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко ехали с заказа, когда на разбитой трассе у них лопнуло колесо. Позже они перестали выходить на связь. Через двое суток поисков удалось найти их сгоревшую иномарку. А позднее стало известно, что Кирилл и Таня убиты. Задержанные подозреваемые показали, где находятся тела.