Строители из Сочи восстановили четыре многоквартирных дома в Мариуполе

Строители из Сочи работают в Мариуполе. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Сочинские строители передали жителям Мариуполя четыре отремонтированных многоквартирных дома. Восстановление разрушенного жилого фонда и соцобъектов в ДНР идет в рамках специального инфраструктурного проекта. Работы ведутся за счет федеральных средств.

- Управления капстроительства и ЖКХ Мариуполя совместно с АО «Жилищный комплекс», ФАУ «РосКапСтрой» проверили три отремонтированных дома на ул. Пашковского. Планируется передача администрации Орджоникидзевского района Мариуполя дома №45 по ул. Единства, - уточнили в пресс-службе адмистрации Сочи.

Также идет восстановление больницы, детского сада, школы искусств и еще 24 многоквартирных жилых домов. В работах задействованы более 500 специалистов и 120 единиц техники. Уже в сентябре в детский сад пойдут юные воспитанники, а больницу сдадут в эксплуатацию к концу 2023 года. Параллельно в Мариуполе работают саперы и идет разминирование и вывоз боеприпасов со стройплощадок.