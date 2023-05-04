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НовостиОбщество4 мая 2023 18:01

В Оперштабе Кубани опровергли проведение патриотических акций «Небесный полк» и «Шары Победы»

Жителей Краснодарского края попросили не запускать в небо воздушные шары с портретами ветеранов
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре не будут запускать воздушные шары в честь Дня Победы.

В Краснодаре не будут запускать воздушные шары в честь Дня Победы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В оперативном штабе Краснодарского края назыали фейком информацию о проведении патриоических акций «Шары Кубани» и «Небесный полк». Организаторы акций призывали жителей региона 8 и 9 мая выпустить в небо воздушные шары с прикрепленными к ним фотографиями участников Великой Отечественной войны.

- Подобные акции - это фейк. Для сохранения окружающей среды просим не принимать участие в подобных мероприятиях, - сообщили в администрации Краснодарского края.

Напомним, В Краснодарском крае в 2023 году в целях безопасности отменили шествие-реквием «Бессмертный полк».