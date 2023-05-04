Митрополит Григорий посетил штаб движения «Пост № 1» в Краснодаре

Митрополит Григорий посетил штаб краснодарского движения «Пост № 1». Фото: mitropoliakuban.ru

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий посетил штаб движения «Пост № 1» города Краснодара и присутствовал на смене караула у Вечного огня. Затем воспитанники патриотического клуба показали владыке помещение штаба «Поста № 1» и музейные экспозиции об истории движения.

- Знаменательно то, что наша встреча проходит накануне важной для каждого российского человека даты – 78-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Для нас день Победы – это день памяти тех людей, которые отдали самое дорогое, что есть у человека, – свою жизнь ради нашего будущего, - подчеркнул митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Движение «Пост №1» возникло в Краснодаре в 1978 году. Вот уже 45 лет старшеклассники краснодарских школ несут вахту памяти в почетном карауле у Вечного огня. Сегодня в патриотическом клубе 80 человек. Для них в ближайшее время будут организованы экскурсии в храмы Краснодара, встречи со священнослужителями и с учащимися Екатеринодарской духовной семинарии.