В Староминском районе для медиков построят служебное жилье

Медиков будут привлекать служебным жильем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2023 года в Староминском районе будет сдана новая детская поликлиника на 250 посещений в смену. В новое медучреждение будут искать персонал по всему региону.

- В новой поликлинике, строительство которой уже подходит к концу, разместятся клинико-диагностическая лаборатория и консультативно-диагностическое отделение. Учреждение будет оснащено необходимым оборудованием, но обеспеченность медперсоналом в районе самая низкая в регионе – всего 48%, - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Иногородним врачам предложат служебное жилье. Строительство многоквартирного дома на 50 квартир для медработников начнется уже в текущем году.