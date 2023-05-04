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НовостиОбщество4 мая 2023 19:11

В Староминском районе для медиков построят служебное жилье

В районе к концу года появится новая детская поликлиника, в которую будут привлекать врачей со всего региона
Евгения ХАЛИКОВА
Медиков будут привлекать служебным жильем.

Медиков будут привлекать служебным жильем.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2023 года в Староминском районе будет сдана новая детская поликлиника на 250 посещений в смену. В новое медучреждение будут искать персонал по всему региону.

- В новой поликлинике, строительство которой уже подходит к концу, разместятся клинико-диагностическая лаборатория и консультативно-диагностическое отделение. Учреждение будет оснащено необходимым оборудованием, но обеспеченность медперсоналом в районе самая низкая в регионе – всего 48%, - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Иногородним врачам предложат служебное жилье. Строительство многоквартирного дома на 50 квартир для медработников начнется уже в текущем году.