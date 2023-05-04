На Форуме кубанской журналистики в Сочи военкоры обсудили тему СВО

Круглый стол провели военные корреспонденты региональных и федеральных средств массовой информации. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Форуме кубанской журналистики обсудили тему СВО в актуальной информационной повестке. Спикерами выступили военные корреспонденты региональных и федеральных средств массовой информации. Они ответили на вопросы участников и поделились своими историями о трудностях работы в зоне спецоперации. На журналистов часто ложится не только задача информационного освещения СВО, но и особая социальная роль. Местные жители часто просят корреспондентов передать родственникам, что их родные живы.

– Когда мы готовились к форуму, очень хотели увидеть людей, которые пишут современную историю от сердца, но объективно. Спасибо спикерам, что нашли время приехать к нам в свой отпуск, когда могли провести его со своими семьями, – рассказала руководитель департамента информационной политики края Галина Жукова.

Форум кубанской журналистики в Сочи проходит при поддержке кубанского Союза журналистов благодаря Грантам губернатора Кубани. Участниками стали более 250 представителей печатных, электронных и сетевых СМИ.