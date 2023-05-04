В Староминском районе завершат начатый шесть лет назад ремонт Дома культуры

Развитие социальной сферы губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудил с активом муниципалитета.. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Староминском районе отремонтируют помещения спортивной школы при Доме культуры. Развитие социальной сферы губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудил с активом муниципалитета. Глава региона отметил, что уровень жизни населения района меняется к лучшему.

- В Староминском районе реконструируют школу, строят центр единоборств и поликлинику. В прошлом году из краевого бюджета мы выделили муниципалитету почти 300 миллионов рублей. Это средства на ремонт дорог, благоустройство парков, создание социальной и коммунальной инфраструктуры. Дети должны гордиться своей малой родиной и скучать по ней - тогда молодежь не будет уезжать в большие города, - рассказал Вениамин Кондратьев.

Юная воспитанница районного Дома культуры и спорта задала губернатору вопрос о дальнейшем благоустройстве ДК. Шесть лет назад учреждение культуры отремонтировали. Была капитально отремонтирована кровля, обновлены инженерные коммуникации и материально-техническая база. Однако пока еще не отремонтированы второй этаж и помещения спортивной школы, которая располагается в крыле здания. Вениамин Кондратьева заверил девочку, что в 2024 году ремонт будет продолжен и завершен.