Жителя Адыгеи могут посадить на 10 лет за торговлю марихуаной

У мужчины нашли измельченные растения конопли, которые он собирался продавать. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее

В Тахтамукайском районе сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотиков. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские подучили информацию, что 43-летний местный житель устроил дома незаконный магазин по продаже запрещенных веществ.

- При проверке эта информация нашла свое подтверждение. Во время осмотра в принадлежащем мужчине частном домовладении сыщики обнаружили пакет с высушенной массой растительного происхождения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Эксперты-криминалисты провели необходимые исследования и выяснили, что изъятое – измельченная масса конопли весом более 170 граммов. В отношении подозреваемого следствием отдела МВД России по Тахтамукайскому району возбуждено уголовное дело за «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление или переработка наркотических средств в крупном размере». Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.