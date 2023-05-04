Житель Адыгеи задержан при попытке сбыть героин

Житель Адыгеи пойдет под суд за попытки продать героин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее при попытке сбыть крупную партию героина задержали 26-летнего мужчину. В автомобиле у драгдилера полицейские нашли 25 свертков с сильнодействующим запрещенным веществом.

- В середине апреля текущего года стражи правопорядка получили сведения о том, что мужчина планирует наладить сбыт наркотиков на территории республиканского центра. В ходе проверки информация подтвердилась, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Еще один сверток с наркотиком был спрятан в лесополосе. Мужчина и его планировал пустить в продажу. По данному факту следствием отдела МВД России по городу Майкопу возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершенные в крупном размере». Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.