В Адыгее разыскивают пропавшую при загадочных обстоятельствах 87-летнюю жительницу Кабардино-Балкарии

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее

Полиция Адыгеи устанавливает местонахождение без вести пропавшей 87-летней женщины. По словам родных пенсионерки, Лидия Панахно пропала еще 1 февраля. Пенсионерка вышла из дома в селе Светловодском Зольского района Кабардино-Балкарской Республики.

- Она вышла из дома 1 февраля 2023 года и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы короткие светлые, - рассказали в ГУ МВД России по Адыгее.

Пенсионерка ходит с тростью, а также плохо слышит и видит. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Лидии Панахно, сообщить по 02 (с мобильного – 102).