Четыре современных адаптивных светофора установят в Сочи

Мероприятия направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и повышение эффективности функционирования систем

В Сочи по нацпроекту три года подряд реализуют мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем. Так, на курорте установят четыре современных адаптивных светофора.

- Мероприятия направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и повышение эффективности функционирования систем, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, новые светофоры установят на пересечении улиц Виноградной и Волжской, рядом с остановками «ДОК» и «Улица Ш. Руставели». Также светофор появится в районе пересечения Курортного проспекта с улицей Черноморской.