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НовостиОбщество5 мая 2023 4:49

Японский сад снова изменил правила посещения

QR-коды выдают на ближайшие два часа
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
О нововведениях рассказали представители Японского сада

О нововведениях рассказали представители Японского сада

Фото: Галина КОПЫЛОВА

Правила посещения Японского сада снова изменились. Например, из последних нововведений - QR-код можно получить в инфоматах с 6:30. Кроме этого, теперь код выдается по времени на ближайшие 2 часа.

- На один телефон можно получить один код. Дети до 14 лет могут попасть в сад только в сопровождении родителей. Детей до 6 лет пускают без QR-кода. Проходят без QR-кода и инвалиды 1 группы + 1 сопровождающий, - добавили в описании представители парка.

Японский сад по-прежнему работает с 7 часов утра. Правила посещения могут корректироваться.