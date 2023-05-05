Вениамин Кондратьев поздравил СМИ с Днем кубанской журналистики

Фото: admkrai.krasnodar.ru

5 мая отмечается День кубанской журналистики. Сотрудников всех СМИ края поздравил с профессиональным праздником губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Всех творческих, талантливых и неравнодушных сотрудников СМИ региона поздравляю с Днём кубанской журналистики! Искренне благодарю каждого за инициативность и отзывчивость. От всей души желаю вдохновения, новых идей и творческих проектов, – написал глава региона.

Губернатор добавил, что журналисты помогают жителям края видеть реальную картину происходящего в регионе. Кроме этого, издания активно участвуют в формировании и доставке гуманитарных грузов, поддерживают семьи мобилизованных.